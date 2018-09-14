تعيين 3 مؤذنين برئاسة المسجد النبوي بالمدينة المنوّرة

أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس انطلاقا من رعاية الدولة – رعاها الله – بالحرمين الشريفين وفي ظل سعي الرئاسة لتزويد الحرمين الشريفين بالمؤذنين، قراراً بتعيين ثلاثة مؤذنين في المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

ويأتي تعيين المؤذنين محمد بن مروان قصاص وحسن بن عبدالرحمن خاشقجي وأحمد بن محمد صالح الأنصاري، تحقيقاً لدعم ولاة الأمر – حفظهم الله – وحرصهم على تزويد الحرمين الشريفين بالطاقات والكوادر المؤهلة التي تعكس اهتمامهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين، لاسيما في شعيرة الآذان التي تعد الرئاسة لها لجانا خاصة تعنى بالاختيار الأمثل ممن تتوافر فيهم الضوابط والشروط المعتبرة.

ودعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين لهم بالتوفيق والسداد في ظل اهتمام القيادة الرشيدة – رعاها الله -.