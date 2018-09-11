تغريم إيران 104 مليون دولار بهجوم الظهران 1996

ألزمت قاضية اتحادية أمريكية في واشنطن أمس الإثنين، النظام الإيراني بدفع مبلغ 104 ملايين دولار لضحايا هجوم الظهران الذي وقع عام 1996، وأسفر عن مقـتل 19 جنداً أمريكياً إثر تفجير شاحنة ملغمة.

وقالت القاضية بيريل هاول وفقاً لـ “رويترز”، إن 15 جندياً أمريكياً كانوا في مجمع أبراج الخبر عندما حدث الانفجار

بإمكانهم الحصول على تعويضات مناسبة جراء ما سببه الهجوم لهم من اضطراب عاطفي.

وأوضحت هاول أن 24 من أقارب الضحايا يمكنهم أيضاً أن يحصلوا على تعويضات نتيجة الألم النفسي الذي حل بهم

نتيجة رؤية كيف أثر الهجوم على أحبائهم، فيما لم تعقب بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة على الحكم.