تغريم شركات حجاج الداخل المخالفة

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جدة – البلاد

اعتمد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل بحق عدد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل المرخص لها بالعمل في موسم الحج المنصرم، البالغ عددها 108 قرارات،

حيث انتهت تلك القرارات إلى معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة بغرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف ريال حتى 100 ألف ريال.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه تم من خلال التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية المختصة، التصدي للحملات الوهمية والحملات غير المرخص لها.

من جهة أخرى التقى معاليه في مكتبه أمس بجدة، معالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان لجمهورية باكستان الإسلامية رئيس وفد حج باكستان سردار محمّد يوسف، كما التقى معالي وزير الشؤون الدينية لجمهورية أوزبكستان، رئيس وفد حج أوزبكستان الدكتور أرتوق بيك يوسفوف.