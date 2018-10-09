تغريم مستورد أسماك فيتنامية محظورة نصف مليون ريال

غرّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء أحد مستوردي المواد الغذائية نصف مليون ريال، بسبب تحايله على قرار حظر وتعليق استيراد الأسماك والروبيان والمنتجات المائية من جمهورية فيتنام، وذلك بتقديم بيانات خاطئة للهيئة من خلال الادعاء أن منشأ الأسماك هو دولة تايلند.
وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن إرسالية أسماك وردت إلى ميناء جدة الإسلامي بتاريخ 18/12/1439هـ، واتضح لمفتشي الهيئة أن الشركة المستوردة قدّمت بيانات خاطئة للهيئة تدعي أن منشأ الأسماك هو تايلند في حين أن منشأها هو فيتنام، في محاولة للالتفاف على قرار الهيئة الصادر بتاريخ 6/5/1439هـــ المتعلق بحظر وتعليق استيراد الأسماك والروبيان والمنتجات المائية من فيتنام ابتداءً من تاريخ 1/3/2018م، لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة استهلاك المنتجات السمكية الواردة من فيتنام.