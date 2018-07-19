محليات

تغريم مشروع للدواجن في الخرج 315 ألف ريال

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / ذو القعدة / 1439 هـ      19 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة مخالفة على أحد مشاريع الدواجن بمحافظة الخرج لمخالفته نظام الثروة الحيوانية ولائحته التنفيذية.

وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بالخرج الدكتور علي المنصور أنّ فرق الرقابة الميدانية للأمن الحيوي ضبطت مخالفة على مسلخ مشروع الدواجن حول مستنقعات تكوّنت من مخلفات ذبح الدواجن، وهو ما سبب ضرراً على المجاورين للمشروع والبيئة.

وأشار أن الوزارة أصدرت غرامة مالية قدرها 315 ألف ريال وأن يقوم المشروع بمعالجة المخلّفات الموجودة على نفقته خلال مدة لا تتجاوز شهراً.

وأكد المنصور أن وزارة البيئة ماضية في تطبيق أنظمة الأمن الحيوي بمشاريع الدواجن وضمان عدم الإضرار باقتصاديات قطاع الدواجن والبيئة.

ibrahim

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