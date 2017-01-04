تغريم مقيم 50 ألفًا لنقله 10 فسائل نخيل

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غرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مقيمًا 50.000 ريال لنقله 10 فسائل نخيل، مخالفا بذلك تعليمات الحجر الزراعي

حيث تطبق الوزارة الحد الأعلى لعقوبة كل من ينقل نخيلاً أو فسائل نخيل بصورة مخالفة لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت الوزارة حرصها في الحد من انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء وآثارها السلبية على ثروة النخيل الوطنية

وذلك بتطبيق الحد الأعلى للغرامات على ناقلي النخيل دون ترخيص ومخالفة تعليمات الحجر الصحي.

وأوضحت الوزارة أنها عملت على تنظيم وترخيص بيع ونقل وشراء الفسائل

بما يكفل للمزارعين الحصول على فسائل نخيل خالية من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.