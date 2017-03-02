تغريم 38 منشأة تجارية مخالفة لاشتراطات صحة البيئة بتبوك
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فرضت أمانة منطقة تبوك غرامات مالية بقيمة 24300 ريال بحق 38 منشأة تجارية مخالفة لاشتراطات صحة البيئة وأوقفت 18 عاملاً بدون شهادات صحية.
وأفاد وكيل الأمين للخدمات المهندس إبراهيم الغبان أن إدارة الرقابة الصحية في الأمانة قامت
بجولات رقابية مكثفة خلال الأسبوع الماضي شملت60 منشأة تجارية خاضعة
لاشتراطات صحة البيئة, ومصادرة 360 كيلو جراماً من المأكولات المكشوفة والباردة
و 240 كيلو جراماً من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية, إضافة إلى مصادرة 75 طبلية خشبية تالفة.
التصنيف: محليات
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