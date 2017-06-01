تغريم 5 منشآت لمخالفتها نظام الرفق بالحيوان

الرياض- البلاد

عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 منشآت لبيع الحيوانات الأليفة وأحد المواطنين بعقوبات مالية تجاوزت 66 ألف ريال وكذلك عقوبة التشهير ببعض تلك المحلات نتيجة لمخالفتها نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج أن أبرز المخالفات المسجلة على تلك المنشآت هي العرض والإتجار بالحيوانات المريضة، و إيواء الحيوانات في أماكن ضيقة أو قذرة ، وعدم تقديم العناية البيطرية الكافية لها، بينما كانت عقوبة المواطن نتيجة لتعريضه الحيوانات للعطش والتجويع.

وأضاف الدكتور الدويرج أن هذه العقوبات تأتي تمشياً مع نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44)، وأن تطبيق تلك العقوبات هو للتأكيد على أن الوزارة جادة في تنفيذ بنود هذا النظام على المخالفين له، والعقوبات ليست هدفاً بحد ذاتها ولكن الهدف هو التأكد من التزام الجميع (أفراداً ومنشآت) بمعايير الرفق بالحيوان التي نصت عليها تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، والأنظمة المتبعة.

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