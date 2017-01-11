تغطية البلاد لمعرض CES 2017: وأغرب الأجهزة التي عُرضت..!

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يقام معرض الإلكتروتيات الإستهلاكية المعروف باسم CES في لاس فيجاس الأمريكية كل عام في شهر يناير.

ويعتبر هو أهم معرض تقني عالمي تشارك به جميع شركات التكنولوجيا من أجل المنافسة بكل ما هو جديد لديها.

وصادف هذا العام الذكري الخمسين لهذا المعرض لذلك تم عرض الكثير من الأجهزة القادمة من الخيال العلمي.

وكان غنياً المعرض هذا العام بكل ماهو جديد في كل مجالات التقنية لذلك سنري سوياُ أغرب ما عرض:

1- كاميرا FridgeCam التي تراقب ثلاجتك وتخبرك ما بها

نحن في عصر سيحول كل الأجهزة التي سنتعامل معها إلي أجهزة ذكية

لذلك ستتح لنا كاميرا FridgeCam والتي هي عبارة عن كاميرا مصممة بحيث توضع داخل ثلاجتك، تحويل ثلاجتك من مجرد جهاز قديم إلى ثلاجة ذكية.

الكاميرا تستخدم برنامج للتعرف على المواد الغذائية والذي يمكنه التعرف على ما يوجد داخل ثلاجتك، واقتراح وصفات طبخ، وإنقاذك من إهدار الطعام.

فقط عليك إدخال الباركود الخاص بالطعام على التطبيق الخاص بـ FridgeCam والمتصل عبر Wi-Fi في كل وقت تضع به شيء في الداخل.

كما سيقوم التطبيق بإعلامك عن موعد قرب انتهاء صلاحية الطعام و سيرسل لك اشعارات لتنبيهك.

هي متوفرة الآن بتكلفة 149.99 دولار وسيتم إطلاقها لاحقًا في الأسواق خلال هذا العام.

والجدير بالذكر أن صانعو FridgeCam قالو بأن التطبيق سوف يرسل كلما كنت بالقرب من محل البقالة حتى تتمكن من تجديد احتياجات الثلاجة.

2- صندق قمامة يعمل بالأوامر الصوتية…!

دائما ما تعمل شركة Simplehuman علي تقديم الأغراض المنزلية الذكية مثل المرايا ذات المستشعرات وآلة توزيع الصابون الأتوماتيكية.

ولكن هذا العام Simplehuman تعرض صندق قمامة يعمل بالأوامر الصوتية، حيث قدمت صندوق القمامة الذكي الذي يعمل بالأوامر الصوتية وأطلقت عليه Sensor Can.

حيث من الممكن أن تقوم بفتحه عند قول أفتح الصندوق، بالإضافة لذلك فالصندوق الذكي الجديد يحتوي على مستشعرات حركة.

حيث يمكنك تحريك يدك أمامه ليقوم بفتح الغطاء، وأيضًا تمنع هذه المستشعرات الغطاء من الغلق عندما تقوم بإلقاء القمامة.

ومن الخصائص المميزة بصندوق Sensor Can هو إمكانية تعديل اللغة لتناسب عدد من البلدان المختلفة، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنك لا تستطيع تغيير الأمر بنفسك.

سيكون صندوق القمامة الفردي متاح بسعر 180 دولار، أما النسخة المزدوجة فستتكلف حوالي 230 دولار، ومن المفترض أن يتم عرضهم بالأسواق في شهر مارس.

Keratase -3 فرشاة ذكية تطلعك على صحة الشعر

قدم معرض CES هذا العام مجموعة متنوعة من التقنيات الذكية التي تستهدف الاستخدام في الحياة اليومية، والتي تستهدف العناية بصحة الشعر.

تعتمد العديد من الأجهزة الذكية على العمل من خلال تطبيقات على الهاتف الذكي.

ومنها التقنيات الذكية التي طورت للعناية بالشعر، وهي تقنيات غير تقليدية من بينها فرشاة Kerastase الذكية.

التي طورت بالتعاون بين Withings وL’Oreal.

بالطبع تتميز فرشاة الشعر الذكية Kerastase بمواصفات أكثر من الفرشاة التقليدية>

حيث ادمج في الفرشاة ميكروفون يعمل على تحديد نوعية شعرك سواء كان جاف أو دهني أو مجعد.

كما تضم الفرشاة تقنية خلايا على ثلاث محاور تحدد ما إذا كنت تقوم بتمشيط شعرك بقوة، ومن ثم تقوم بتنبيهك.

كما تضم الفرشاة Accelerometer وجيرسكوب بعمل على إرسال البيانات على تطبيق الهاتف بعد تمشيط الشعر.

مع حساسات استشعار تميز بين الشعر الرطب والشعر الجاف لضمان القراءة الصحيحة.

4- باناسونيك تعرض روبوت مرافق ذو شكل بيضاوي

قدمت شركة باناسونيك في CES هذا العام روبوت مرافق لسطح المكتب يمكنه تلقي الأوامر لعرض الصور ومقاطع الفيديو على الحاط أو على سطح مكتبك.

ولكن لم تُطلق الشركة اسم على هذا الروبوت حتي الآن، ولكنها عرضت الجهاز في المعرض فقط للحصول على تقييمات الناس ولمعرفة ما إذا كان هذا المنتج مطلوب في السوق أم لا.

الروبوت عبارة عن جهاز موصل بالأنترنت به خاصية التعرف على الصوت.

والتي تأمل الشركة أن تؤدي أغلب الوظائف التي يقوم بها مكبر صوت Echo من أمازون ومكبر Home من جوجل.

حيث يمكنك طرح الأسئلة وإجراء حوار مع الروبوت.