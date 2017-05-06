تغطية العجز من السندات المحلية .. المالية: إعادة البدلات تكلف 7 مليارات ريال

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جدة – البلاد

رجحت وزارة المالية ألا يكون هناك تأثير كبير في الموازنة العامة للدولة، نتيجة إعادة البدلات المالية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.

وأوضحت الوزارة، على لسان وكيل المالية هندي السحيمي،أن إعادة البدلات ستكلف الحكومة نحو 7 مليارات ريال فقط هذا العام.

وأضاف السحيمي أن المملكة لا تخطط للعودة إلى سوق السندات الدولية قبل الربع الرابع من هذا العام، على رغم أن القرار يعتمد على عوامل مثل وضع السوق، لافتًا إلى اعتزام الحكومة استئناف إصدارات السندات المحلية خلال أشهر قليلة.

وكشف وكيل وزارة المالية، أنه سيتم تغطية نحو 25 إلى 35% من العجز في 2017 من إصدارات السندات المحلية. وكانت بدلات ومكافآت موظفي الدولة، قد تم تجميدها العام الماضي، في ظل انخفاض أسعار النفط، قبل أن تعود رسمياً بأمر ملكي نهاية الشهر الماضي.