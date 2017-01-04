تغطية 99% من أنحاء المملكة بالكهرباء

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

أعلنت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء عن تغطية قرابة 99% من أنحاء المملكة بالشبكة الكهربائية؛ إذ تخدم أكثر من 13 ألف مدينة وقرية وهجرة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس ليث البسام: إن شبكة نقل الكهرباء بالمملكة شهدت نموا كبيرا منذ عام 2000م؛ إذ تبلغ أطوالها بنهاية 2016م أكثر من 70.5 ألف كيلومتر دائري، بنسبة نمو بلغت 136%،

كما تبلغ عدد محطات التحويل الموجودة 867 محطة، بنسبة نمو بلغت 88%، وهناك قرابة 2727 محول نقل تبلغ سعتها أكثر من 306 ألف ميجا فولت أمبير، مرتفعة بنسبة 191% خلال نفس الفترة.

وبين “البسام” أنه لمواكبة النمو المتزايد في النشاط العمراني والاقتصادي، وبالتالي ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية، فإن خطة الشركة الخمسية (2016- 2020م) عملت على تبني عدد من المشاريع لتعزيز قدرات وسعات شبكات النقل وزيادة موثوقيتها، من خلال إضافة 34 ألف كيلومتر دائري من خطوط النقل، و370 محطة تحويل.

وأضاف: إن الشركة “وسعيًا منها لدعم خطط المملكة الرامية إلى زيادة المشاريع الصناعية”، تعمل على تطبيق مشروع الشراكات الاستراتيجية مع كبار المصنعين العالميين في مجال صناعات النقل الكهربائية.