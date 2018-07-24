تغييرات جذرية بملعب الشرائع

جدة – محمد صالح

عكرت أعمال الصيانة الشاملة، التي تقام حالياً داخل وخارج مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في ضاحية (الشرائع) الشهيرة بـ(ملعب الحفرة)، مزاج كافة أهالي مكة المكرمة، وتحديداً محبي نادي الوحدة،

وفي الوقت نفسه أسعدتهم تلك الصيانة؛ كون المدينة الرياضية خاصة الملعب الرئيسي يحتاج إلى صيانة، ما بين نزع المضمار والمقاعد، ودورات المياه والمواقف وغيرها من الأمور.

وأوضحت مصادر لـ(البلاد)، أنه في حال عدم الانتهاء من أعمال الصيانة داخل المدينة الرياضية في الشرائع، سيتم نقل أولى مباريات (الفرسان) إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) في مدينة جدة، حتى يتم الانتهاء من صيانة ملعب (الحفرة).

وكانت إحدى الشركات السعودية المكلفة من قبل الهيئة العامة للرياضة قد بدأت أعمالها الفورية؛ حيث أزالت كافة المقاعد، والمضمار، وساعة الملعب الالكترونية، وغرف الملابس، ودورات المياه. فيما ستقوم الشركة الوطنية بتخصيص الجهة الشرقية مع المواقف الخلفية للسيارات للعائلات، وتزويدها بأماكن خاصة للمصلين.