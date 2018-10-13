تغيير مسمى نسخة مهرجان الإمارات للمناطيد إلى “كأس الملك سلمان الدولية”

أعلن منطاد الإمارات عن تغير مسمى النسخة القادمة من كأس ومهرجان الإمارات الدولي للمناطيد الذي سينطلق في نسخته الـ 13 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين إلى كأس ومهرجان الملك سلمان الدولي للمناطيد.

وأعرب رئيس منطاد الإمارات الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري عن اعتزاز وافتخار شباب الإمارات وجميع الشباب العربي بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على النسخة القادمة من المهرجان الذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة وتحتضنه جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة دولية كبيرة وحضور ومتابعة إعلامية واسعة.

ويتضمن المهرجان عدة فعاليات منها تحليق فريق منطاد خادم الحرمين الشريفين وتنظيم معرض فني فوتغرافي للمشاركات الدولية لمنطاد خادم الحرمين الشريفين خلال المهرجان الذي انطلقت أولى فعالياته في العام 2006 والتقى خلالها أكثر من 100 عضو من الفرق والمناطيد الدولية يمثلون أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية.

من جانبه أكد الأمين العام لمنطاد الإمارات الكابتن حسن ناصر المنصوري حرص دولة الإمارات على استضافة واحتضان أهم البطولات والفعاليات الدولية في شتى المناسبات والمجالات منها كأس ومهرجان الملك سلمان الدولي للمناطيد الذي سيشهد إطلاق منطاد خادم الحرمين الشريفين إلى جانب منطاد “العالم لن ينساك يا زايد” المتوج بصورة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله – ومنطاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما سيشهد إطلاق منطاد كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وعدد كبير من المناطيد والفرق الدولية الذين سيقدمون عروضا للطيران المعلق والحر وتنظيم برنامج التحليق الليلي المضيء.