تفاصيل اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيين

أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتية، اليوم الإثنين، تفاصيل اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين تابعين لها في أوقات مختلفة، مؤكده أن هذا الاعتراض شكل خطرًا على ركاب الطائرتين.

وأوضحت الهيئة أن عملية اعتراض الطائرتين تمت بشكل متعمد ومفاجيء لطاقمي الطائرتين خلال مرحلة الهبوط والاقتراب من مطار البحرين، محملة فطر مسئولية سلامة الركاب والطائرت التي تعترضها.

وبينت أنه تم اعتراض الطائرة الأولى في الساعة الـ10:30 صباحًا، بينما تعرضت الطائرة الثانية للاعتراض في الـ11:05 صباحًا، مؤكده أن الطائرتين حطتا بسلام في البحرين.

وأشارت إلى أن مسار الطائرتين مسار ملاحي دولي ومدني ومتاح ومعروف وقطر لم تعترض على هذا المسار مسبقًا

لافته إلى أن عملية الاعتراضت تمت بشكل خطير وغير مسموح بها وفق المعايير الدولية ما يشكل خطرًا على الركاب والطاقم.

كما أضافت أن تعريض حياة الركاب إلى الخطر هو عمل غير مبرر وخرق للعهود الدولية

مؤكده أنه يتم دراسة كافة الخيارات للتجاوز القطري الخطير للاتفاقيات الدولية.