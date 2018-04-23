تفاصيل مروعة عن أب ينحر بناته الثلاث في مكة

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

تواصل شرطة مكة المكرمة، التحقيق في ملابسات الجريمة البشعة، التي هزت سكان مكة المكرمة، عندما أقدم مواطن من سكان حي الملاوي أمس الأحد على جريمة نكراء ، حيث قام بنحر بناته الصغيرات الثلاث، ثم أتبع جريمته الشنعاء بجريمة طعن لوالدتهن عدة طعنات ، وتم نقلها بعد الحادث للمستشفى وحالتها الصحية مستقرة ، لكنها تعاني انهيارا وحالة عصبية ونفسية شديدة ، ولا زالت تحقيقات الشرطه والأجهزة ذات العلاقة جارية؛ لمعرفة ملابسات الحادث المأساوي.

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، أنه في تمام الساعة ( الثانية عشرة ظهراً ) ، من يوم الأحد الموافق ٦-٨-١٤٣٩هـ ، باشرت شرطة العاصمة المقدسة بلاغاً عن إقدام مواطن على قتل بناته البالغات من العمر (٦) سنوات ، و(٤) سنوات ، (٢) وسنتين ، حيث تم القبض على الجاني، الذي يبلغ من العمر ٣٣عاماً ، واتضح من المعلومات الأوليه أنه من متعاطي المخدرات، وتمت إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وقالت مصادر: إن الأم المكلومة استفاقت على صرخات أطفالها البنات، بعد أن اقتحم والدهن، غرفتهن في أحد الأدوار بمبنى حي الملاوي، وهو يحمل سكينا، وبدأ بنحرهن واحدة تلو أخرى ،وتمكنت الأم من الهرب، وهي تصرخ مستغيثة بالجيران والمارة ، وبادر أحدهم بالاتصال بمركز العمليات الموحدة، وتمكن بمساعدة أحد المارة من دخول العمارة، والسيطرة على الجاني بحضور فرقة من دوريات الأمن .

الجدير بالذكر أن حي الملاوي من الأحياء الشعبية القديمة القريبة من المناطق المركزية.