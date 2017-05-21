تفاهم بين بكين و(آسيان)  حول بحر الصين الجنوبي

شارك عبر واتساب

بكين- وكالات

توصلت الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، إلى تفاهم على إطار لـ (مدونة سلوك الأطراف) في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، الجمعة، أن مسؤولين رفيعي المستوى من الصين ودول “آسيان” عقدوا لقاءات في “قوييانغ” عاصمة مقاطعة “قويتشو” بجنوب غربي الصين، توصلوا خلاله إلى تفاهم بشأن الاتفاق الإطاري.

واتفق الأطراف على ضرورة حل النزاعات عبر المفاوضات وإدارة الخلافات عبر إطار اقليمي من اللوائح، ومواصلة تنفيذ مدونة “سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي”.

من جهة أخرى، دعا نائب وزير الخارجية الصيني ليو تشن مين، في تصريح صحفي، دولا خارج المنطقة بعدم التدخل في مسألة المناطق المتنازع عليها.

وتتنازع الصين ودول أخرى أعضاء في اتحاد “آسيان”، في مقدمتها الفلبين، وماليزيا وبروناي، على أحقيتها في مياه بحر الصين الجنوبي، الذي تطلق مانيلا على الجزء الشرقي منه اسم “البحر الفلبيني الغربي”.

وفي 2002، وقعت دول “آسيان” والصين على “مدونة سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي”، تقضي بحل النزاعات التي تقع بين دول الاتحاد عبر الطرق الدبلوماسية، والمفاوضات الثنائية.

واتحاد دول جنوب شرق آسيا، المعروف اختصاراً باسم “آسيان”، هو منظمة اقتصادية، تضم 10 دول في جنوب شرق آسيا، وتم تأسيسه في 8 أغسطس 1967، في تايلاند.