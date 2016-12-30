تفعيل اتفاقية نقل الركاب والبضائع مع السودان

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الرياض – البلاد

استقبل معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان بمكتبه في الوزارة أمس معالي وزير النقل والطرق والجسور بجمهورية السودان مكاوي محمد عوض, والوفد المرافق, وذلك ضمن مبادرات وزارة النقل في تعزيز موقع المملكة اللوجستي وتعظيم منافع قطاع النقل بالمملكة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال النقل بأنماطه المختلفة, حيث تم مناقشة تفعيل اتفاقية التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان في مجال نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية وكذلك اتفاقية النقل البحري.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل قامت مؤخرًا بتبادل وثائق التصديق على اتفاقية في مجال نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية والبحرية بين البلدين.

حضر الاستقبال معالي رئيس هيئة النقل العام المشرف العام على الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” الدكتور رميح بن محمد الرميح, ووكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي المهندس هذلول بن حسين الهذلول, ووكيل الوزارة للمشاريع وإدارات الطرق المهندس خميس ين صالح الغامدي, وفريق من الوزارة ومن هيئة النقل العام.