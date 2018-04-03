تفعيل الخط البحري بين الدمام وميناء أم قصر العراقي

الدمام- البلاد

فعّل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام الخط الملاحي البحري المباشر الرابط، مع ميناء أم قصر العراقي، تماشياً مع مبادرة اللجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية، والحكومة العراقية التي عقدت في شهر أغسطس الماضي؛ لتشجيع التبادل الاقتصادي بين البلدين، وترسيخاً لسعي الموانئ بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز التجارة البينية بين البلدين.

وبادرت إدارة ميناء الدمام، وبتوجيه مباشر من معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي، بالتنسيق مع خط تهامة لخدمات الشحن البحري التي بدأت فعلياً في تشغيل رحلات خط ملاحي بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، باتجاه ميناء أم قصر العراقي مع مطلع شهر مارس الماضي.

وتبحث إدارة ميناء الملك عبد العزيز بالدمام تطوير هذا الخط بالتنسيق مع عدد من شركات الشحن البحري؛ من أجل تكثيف التبادل التجاري بين المملكة والعراق في الفترة المقبلة، وجعل ميناء الدمام منصة لوجستية لاستقبال السفن العملاقة مع الموانئ المنافسة بالمنطقة ، قبيل إعادة تصديرها للعراق عبر الخط الملاحي المباشر بين المملكة والعراق.