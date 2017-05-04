تفعيل العيادات المسائية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة

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أطلقت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة ، حزمة من المبادرات من شأنها تحسين الخدمات المقدمة بمستشفى الملك فهد حيث بدأت بتفعيل 40 عيادة مسائية شهرياً لتخصصات (الغدد، الأمراض العصبية، أمراض الجهاز الهضمي والأشعة التلفزيونية).

وتستقبل العيادات المراجعين خلال الفترة المسائية من السادسة وحتى الثامنة مساءً الذين تم جدولة مواعيدهم السابقة لتناسب ظروفهم الشخصية، بالإضافة إلى جدولة عمليات مراجعي أقسام العظام ودعم القسم بالكادر الطبي خلال الفترة المسائية مما يضاعف الجهود ويوحدها وصولاً إلى التغيير الإيجابي في الخدمات العلاجية المقدمة للمراجع، وفي نفس السياق تمت إضافة عيادة عظام مسائية للمراجعين ستسهم بشكل مباشر في تقليص قوائم الانتظار.

وأبانت أن تفعيل العيادات المسائية وجدولة عمليات العظام في أقسام العيادات الخارجية بالمستشفى أحدث نقلة نوعية في تقليص قوائم الانتظار للمراجعين والحد من الازدحام مما يسهم في حصول المراجع على الخدمة المطلوبة بكل راحة وسهولة وجودة عالية لاسيما أن أعداد مراجعي العيادات الخارجية تتراوح مابين 800 إلى 1000 مراجع يومياً.