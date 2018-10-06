تفعيل انضمام المملكة لاتفاقية النقل البري الدولي

الدمام-حمودالزهراني

وقّع معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك بمقر الهيئة اتفاقية تفعيل انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية النقل البري الدولي “TIR” وذلك مع شركة النادي السعودي للسيارات، باعتبارها الممثل الرسمي لاتحاد النقل البري الدولي “IRU” في المملكة والجهة الضامنة والمسؤولة عن إصدار بطاقات “التير”.

وأوضح معاليه أن توقيع اتفاقية تفعيل انضمام المملكة لاتفاقية التير التي انضمت لها المملكة مؤخرًا يهدف إلى توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية والاجراءات الخاصة بنقل بضائع الترانزيت، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الأمني الذي يضمن نقل البضائع في ناقلات وحاويات آمنة مما يساهم في نمو حركة التبادل التجاري والترانزيت بين بلدان أعضاء الاتفاقية والحد من مدة انتظار الشاحنات وتسهيل حركة مرورها.

وأضاف معاليه أن نظام “التير” يُعد نظامًا عالميًا يُسهم في خفض تكاليف النقل البري بشكل كبير من خلال تسريع الإجراءات واستخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعتمدة دوليًا من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي،

كما أن هذا النظام يُعد ضمانًا أمنيًا يُحقق الاستدامة للتجارة الدولية بين الدول من حيث مراقبة المنافذ والتتبع، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز موقع المملكة العربية السعودية اللوجستي وتعظيم منافع قطاع النقل البري بالمملكة، مشيرًا إلى أن من أهم ما يُحققه هذا النظام هو تطوير قطاع النقل البري متعدد الوسائط وتسهيل عبور البضائع، بالإضافة إلى أن أحد أُسس “رؤية المملكة 2030” هو جعل المملكة مركزًا لوجيستيًا يربط آسيا وإفريقيا وأوروبا، وإن تحقيق ذلك يتطلب الاستناد إلى أنظمة ومعايير عالمية تساعد في تحسين وتبسيط التشريعات كاتفاقية “تير” التي تُعد واحدة من الأنظمة المساهمة في تسهيل التجارة الدولية.