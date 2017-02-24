تفعيل برنامج فطن في مكاتب تعليم محافظات تبوك

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تبــوك ــ سعــــد الشهــــــراني

أكد المنسق العام للبرنامج الوطني الوقائي فطن بمنطقة تبوك حامد بن موسى البلوي على أهمية تضافر جهود مديري مكاتب التعليم بمحافظات منطقة تبوك لتفعيل برنامج فطن في جميع مدارس المحافظات لتحقيق أهداف هذا البرنامج الوطني.

جاء ذلك على هامش اجتماع مدير عام التعليم بمنطقة تبوك د.عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف بمديري مكاتب التعليم بمحافظات منطقة تبوك الذي استضافه مكتب التعليم بمحافظة ضباء بحضور مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية ابراهيم بن حسين العمري ومدير إدارة الإشراف التربوي د.سلطان العنزي وعدد من مديري الإدارات والأقسام والمشرفين التربويين ومديري المدارس ومنسقي برنامج فطن بمحافظة ضباء.

وقال البلوي أن تطبيق البرنامج الوقائي فطن والذي يستهدف الطلاب والطالبات يجب أن يتم وفق أساليب علمية مبتكرة تمكن من التغيير السلوكي الإيجابي لدى أبنائنا الطلاب مشيرا إلى تطلع المجتمع إلى نتائج أعمال هذا البرنامج ونشاطاته وفعالياته لتعم نجاحاته أرجاء محافظات منطقة تبوك.

وكان اللقاء قد بدأ بكلمة لمنسق عام برنامج فطن بمنطقة تبوك قدم فيها الشكر والتقدير لمدير عام التعليم بمنطقة تبوك لتوجيهاته الرامية لإنجاح فعاليات البرنامج بالمنطقة مشيدا بجهود مساعدة مدير عام التعليم لشؤون البنات رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج فطن بمنطقة تبوك نجلاء الشامان.

كما استعرض خلال اللقاء مسيرة البرنامج والأدوار التي يقوم بها خبراء وميسري فطن بالميدان التربوي كما تحدث عن وثيقة فطن والخرائط التنظيمية للبرنامج وأهم القضايا التي يسعى البرنامج لمعالجتها بالتعاون مع منسقي فطن بالمدارس والأدوات المستخدمة لتحقيق أهداف البرنامج وتشمل إنتاج مواد علمية وتنفيذ برامج تدريبية وحملات توعوية لإكساب الطلاب المهارات الشخصية والاجتماعية اللازمة وخلق الوعي الذاتي لمواجهة مؤثرات الحياة المختلفة.