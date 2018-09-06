تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش في المغرب

تمكنت مصالح الأمن المغربية من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي، تتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و 26 عامًا، ينشطون بمدينتي تطوان وأكادير.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية، الخميس، أن عملية التفتيش التي قامت بها العناصر الأمنية أسفرت

عن حجز أسلحة بيضاء وبدل عسكرية ومخطوطات تحرض على العنف، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية.

وأضاف بيان الوزارة أن البحث الأولي أكد أن المشتبه فيهم الذين بايعوا زعيم التنظيم الإرهابي

كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة المغربية بواسطة عبوات ناسفة ومواد سامة.