تقدم جديد للجيش اليمني في جبهة كتاف ‏شرقي صعده

أحرزت قوات الجيش اليمني، تقدماً ميدانياً جديداً ‏ونوعياً باتجاه مدينة صعده بعد مواجهات عنيفة ‏مع المليشيات الحوثية الانقلابية في جبهة كتاف ‏شرقي المحافظة.‏

وقال قائد اللواء 143 العميد الركن ذياب القبلي ، إن قوات اللواء شنت هجوماً عنيفاً على مواقع ‏المليشيا في مديرية كتاف حررت خلاله عدد من ‏التباب الاستراتيجية.‏

وأشار العميد القبلي ، في تصريح نقله الموقع ‏الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية – 26 سبتمبر- ‏، إلى أن تقدم الجيش جاء بإسناد جوي مباشر من ‏مقاتلات التحالف العربي، وأن المعارك أسفرت عن تكبد المليشيا خسائر ‏بشرية عديدة وتدمير عدد كثير من الآليات ‏القتالية التابعة لها.‏

وأضاف إن المعارك ما ‏تزال على أشدها وسط تقدم كبير لقوات الجيش ‏رغم الحقول الواسعة من الألغام التي زرعتها ‏المليشيا في محاولة يائسة منها لإعاقة تقدمه.‏