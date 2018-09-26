دولية

الحوثيون ارتكبتوا أفعالاً ترقى إلى جرائم الحرب

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time14 / محرم / 1440 هـ      26 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
عقد مجلس حقوق الإنسان اليوم حواراً تفاعليًا مع لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن .

وقدمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه خلال الجلسة تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في اليمن ، منذ انقلاب الميليشيات المسلحة على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014 .

وأكد تقرير المفوضة السامية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت أفعالاً ترقى إلى جرائم الحرب ، بما في ذلك التعذيب

وسوء المعاملة والاعتداء على الكرامة الإنسانية ، والتجنيد الإجباري للأطفال دون سن الخامسة عشرة

واستغلالهم في الأعمال العسكرية وفي زراعة الألغام .

وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 842 طفلاً مجنداً لدى الميليشيات الانقلابية لايتجاوز عمر أصغرهم 11 سنة ،

وأن الميليشيات تجندهم قسرا من المدارس والمستشفيات وبالمرور على المنازل .

من جهته قدم رئيس لجنة الخبراء بتقرير اللجنة كامل جندوبي ، شكره لقيادة التحالف العربي وللحكومة اليمنية التي أجابت على استفسارات اللجنة وأمدتها بالمعلومات ، كما انتقد في الوقت نفسه عدم الإجابة من ميليشيات الحوثي الانقلابية على استفسارات اللجنة ولم تمدها بأي معلومات حتى الآن.

ibrahim

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