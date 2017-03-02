تقرير إسرائيلي: الجيش فشل بشكل ذريع في حرب غزة

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عواصم- وكالات

حمل مراقب الدولة الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة عسكريين كبارا، مسؤولية عدم استعداد إسرائيل بصورة كافية لمواجهة الأنفاق أثناء حرب 2014 على قطاع غزة.

وقال مراقب الدولة، يوسف شابيرا، في التقرير، الثلاثاء 28 فبراير: “كانت المؤسسة السياسية والعسكرية والهيئات الاستخباراتية على علم بتهديد الأنفاق، وحتى عرَّفته بأنه استراتيجي. ولكن الأفعال التي اتخذت لم تكن على مستوى التهديد”.

واتهم التقرير نتنياهو ووزير الدفاع في حينه موشيه يعلون بعدم مشاركة المعلومات بشكل كامل حول الأنفاق مع أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة، بل تحدثا بدلا من ذلك باستخدام مصطلحات “عامة ومتفرقة”.

واعتبر التقرير أن الرجلين(نتنياهو ويعلون) فشلا في تزويد الوزراء بـ”المعلومات الضرورية والأساسية”، التي تساعد في اتخاذ “قرارات على بينة من الوقائع” حول الوضع في قطاع غزة كله، قبل الحرب.

وبدأ شابيرا بإعداد التقرير في سبتمبر/ 2014، فورا بعد انتهاء حرب غزة التي استمرت قرابة شهرين.

وأسفرت حرب 2014 عن سقوط 2251 قتيلا من الفلسطينيين، بينهم 551 طفلا، بحسب الأمم المتحدة.