تقرير: المصالح الاقتصادية أكثر ما يجمع بين المملكة وأمريكا

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جدة ــ وكالات

اكد مجلس العلاقات الخارجية الامريكي في تقرير حديث ان العلاقات السعودية الأمريكية، ارتبطت طويلا بالمصالح الاقتصادية المشتركة .

وتوقعت المجلس الذي يعتبر خلية تفكير مستقلة فى الولايات المتحدة، تعمل على تحليل السياسة الخارجية والوضع السياسي العالمي، ان تساعد المصالح الاقتصادية والامنية والجيوسياسية، المشتركة على علاقة قوية بين الدولتين في المستقبل، لافتة الى ان المسئولين السعوديين ورجال الأعمال، وعامة الشعب، تربطهم علاقات عميقة مع الولايات المتحدة،

ولفت التقرير الى ان الكثير من السعوديين ومن بينهم وزير المالية، ووزير النفط يحملون شهادات علمية من الجامعات الأمريكية.

واشار التقرير الى ان توسع اقتصاد المملكة خلال العقد الماضي وفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين في العام 2015، ادي الى توسيع عدد من البنوك الأمريكية والأوروبية عملياتها في المملكة العربية السعودية.

فيما توقعت صحيفة (فاينانشيال تايمز) أن تكون عشرات الشركات الأمريكية الكبري حضورا خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب الى الرياض،

بحثا عن توقيع صفقات وتعزيز العلاقات مع المملكة ، ومن بين رجال الأعمال الذين سيحضرون منتدي الأعمال التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مصرف “جي بي مورجن تشيس” “جيمي ديمون”، والرئيس التنفيذي لسيتي جروب مايكل كوربات، والرئيس التنفيذي لمورجان ستانلي جيمس جورمان، والرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال أندرو ليفيريس، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة “بلاكستون” للاستشارات المالية ستيفن ألين شوارزمان، الى جانب نائب رئيس شركة جنرال الكتريك جون رايس.

لم تستبعد الصحيفة مشاركة المدير التنفيذي لمجموعة “سوفت بنك” اليابانية العملاقة ماسايوشي سون، حيث يتوقع أن يتم الأعلان على أكتمال صندوق التكنولوجيا “رؤية سوفت بنك”.

وسيعقد اجتماع المديرين التنفيذيين في ذات اليوم الذي سيجتمع فيه ترامب مع خادم الحرمين الملك سلمان، وسيضم المنتدي من الجانب السعودي أمين الناصر رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين، الرئيس التنفيذي لشركة سابك، يوسف البنيان.