تقرير: دول الخليج تنجح في خفض الاعتماد على عائدات النفط

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أبوظبي ــ وكالات

أظهر تقرير اقتصادي حديث نجاح دول الخليج في خفض الاعتماد على عائدات النفط .

وقال تقرير صادر عن شركة نفط “الهلال”، أن دول الخليج أصبحت تنتهج أساليب متنوعة لزيادة واستحداث مؤشرات إيجابية للحفاظ على وتيرة نشاط القطاعات غير النفطية خاصة الصناعية لإحراز المزيد من التقدم وتعزيز عوامل النجاح للخطط الجاري تنفيذها، حيث يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات التي تعمل على إنجاح خطط المنتجين للتخلص من الضغوط التي تفرضها أسواق النفط وتقلباتها في الماضي والحاضر والمستقبل.

ولفت إلى أن استمرار الدول في تبني الاستثمارات التي يفرزها قطاع البتروكيماويات سيحمل الكثير من الإيجابيات على مستوى القطاع الصناعي والاقتصادي بشكل عام رغم الضغوط السوقية التي تتعرض لها المنتجات، والمنافسة الشديدة من قبل كبار المنافسين في الأسواق العالمية، حيث مازال قطاع البتروكيماويات في مراحل تطوره الأولى لدى العديد من اقتصاديات دول المنطقة، وما زالت الفرص الاستثمارية ماثلة وجاذبة.

وأشار التقرير إلى أن الفرص الاستثمارية القائمة في قطاع البتروكيماويات من الممكن أن تمثل بديلاً اقتصاديا مميزا، وقد يكون قادرا على تحقيق عوائد مالية مرتفعة يمكن لها أن تحمي الاقتصادات من تقلبات أسعار النفط العالمي.