تقطير ورد في استراحة بالمدينة

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المدينة المنورة -جازي الشريف

أطاحت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي بمواطن وآخر من الجنسية الباكستانية، قاما بتحويل إحدى الاستراحات إلى مصنع لتقطير الورد وعصرها وبيعها على المطاعم ومصانع الحلويات. حيث تعود تفاصيل القضية بعد أن اشتبه رجال التحريات والبحث الجنائي في وضع الاستراحة والواقعة بحي الأزهري .

وبالمراقبة والمتابعة وجمع المعلومات اتضح أن الاستراحة خاصة بالمواطن وتم تحويلها وبدون ترخيص إلى مصنع لتقطير الورد وعصره وتعبئة المياه المستحضره منه في عبوات وتغليفها وبيعها على المحلات والتي تستخدم في المأكولات وإعداد الحلويات ووجد بداخلها على عدد من البراميل والجوالين والأدوات المستخدمة في هذه العملية، وعدد من العبوات المجهزة للتسويق .

وتم تسليم الموقع والمضبوطات والأشخاص لمندوب صحة البيئة.