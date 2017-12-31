تقلبات جوية على مناطق المملكة تستمر ثلاثة أيام

توقعت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقلبات جوية على مناطق المملكة تبدأ من اليوم الأحد ، وتستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل، تؤثر على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لهما، تمتد إلى مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية.

وبينت أن الحالة الجوية تشهد انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوب برياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار

تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال وغرب المملكة ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين

ومن ثم يؤثر على مناطق وسط وشرق وجنوب المملكة، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى

إلى الصفر المئوي على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف , والحدود الشمالية , وحائل .

كما توقعت، أن تكون السماء غائمة مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تهطل منها أمطار على غرب وجنوب غرب وأجزاء من شمال المملكة اليوم وغداً.