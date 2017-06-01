الرياض- البلاد

تبنت الهيئة العامة للطيران المدني مشروعاً يهدف إلى تقليص ساعات الذروة في مطارات المملكة، من خلال تنسيق الخانات الزمنية في المطارات والاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية في جميع المطارات، عبر ثلاث مراحل بدأت أولاها في شهر أغسطس 2016م، فيما تعكف حالياً على المرحلة الثانية التي بدأت منذ موسم الشتاء لهذا العام 2017م،

ولا زالت مستمرة حتى الآن، في حين من المزمع انطلاق المرحلة الثالثة عقب الثانية مباشرةً. وعمدت الهيئة في سبيل تنفيذ هذا المشروع إلى توسيع نطاق عمل شركة تنسيق المطارات الأسترالية (ACA)، التي بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من خلال تنسيق الخانات الزمنية في مطارات (جدة/الرياض/ الدمام) أغسطس الماضي، بينما خصصت المرحلة الثانية من المشروع لتنسيق الخانات الزمنية لجميع مطارات المملكة، عدا مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وأصدرت الهيئة في ذات الحين تعميماً للناقلات الجوية العاملة بمطارات المملكة، وجهت من خلاله الناقلات الجوية الوطنية وشركات الطيران الخاص بتقديم طلبات تخصيص الخانات الزمنية لرحلاتها المنتظمة والإضافية والعارضة والشحن إلى شركة (ACA)، في حين وجهت الهيئة شركة تنسيق المطارات الأسترالية (ACA) والناقلات الوطنية والأجنبية، إلى اتباع الدليل الإرشادي للخانات الزمنية والصادر من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، باستثناء موسم الحج الذي ستصدر له الهيئة قواعد إضافية.

من جانبه، أكد مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي الكابتن عبدالحكيم بن محمد البدر أن تنسيق وتخصيص جميع الخانات الزمنية بمطارات المملكة عن طريق شركة تنسيق المطارات الأسترالية (ACA)، سيساعد في جعل تخصيص الخانات الزمنية أكثر سلاسة وشفافية، مشيرا إلى أن هذا المشروع بدأ مرحلته الأولى بثلاث مطارات دولية، المتمثلة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، فيما انطلقت المرحلة الثانية لتنسيق الخانات الزمنية لجميع مطارات المملكة باستثناء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، وتغطي المرحلة الأخيرة – بعون الله – جميع مطارات المملكة بدون استثناء.