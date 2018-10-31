تقليص فترة الإعفاء إلى 5 أيام في الموانئ السعودية

قلصت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، فترة إعفاء أجور التخزين “عوائد الأرضيات” في كافة الموانئ السعودية إلى خمسة أيام، بدلاً من عشرة.

يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها “موانئ” مع الجهات ذات العلاقة لتيسير الحركة التجارية والاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، الأمر الذي سيُسهم في انسيابية ومرونة تدفق الواردات وسرعة إنهاء الإجراءات، ومواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع الواردة وسرعة تفريغ الساحات الجمركية.

وقد جاء هذ القرار بعد تطبيق العديد من التسهيلات والمبادرات التي تقدمها “موانئ” و”الجمارك السعودية” في هذه المرحلة ومنها: تطبيق مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة، وتقليص مدة بقاء الحاويات من (14) إلى (4) أيام في الموانئ البحرية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات عبر إتاحة تقديم البيانات إلكترونياً وتقديم خدمة الفسح المسبق للشاحنات، تواكباً مع طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية.

ووفقاً للقرار، فإنه يتم تحصيل رسوم التخزين على البضائع الواردة للمملكة عن طريق الجمارك بعد مضي خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ حمولة واسطة النقل، حتى تاريخ خروج البضاعة من الميناء.