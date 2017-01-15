تقليص مدة فسح البضائع من 14 يوما إلى 24 ساعة

جدة ــ البلاد

تبدأ المملكة العربية السعودية في تطبيق إجراءات جديدة للفسح الجمركي، تسمح بفسح البضائع في الموانئ فى مدة لا تزيد على 24 ساعة فقط.

ووفق مصادر، فإن مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية وبمتابعة اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، التي يرأسها الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وجهت الجهات المختصة بتقليص كل الدورة المستندية لتخليص الحاويات من 14 يوما في الوقت الحالي إلى 24 ساعة.

وقال المصدر: إن ذلك من شأنه إحداث مردود كبير في تحسين التجارة والاستثمار بين السعودية والعالم من جهة، ولتحسين أداء السوق المحلية من جهة أخرى.

وجرى تقليص مدة فسح البضائع من خلال جمع كل الجهات ذات العلاقة في منصة واحدة، وهي: الجمارك، الموانئ “التجارة” “هيئة الغذاء” هيئة الاستثمار”، و”تبادل”، وغيرها من الجهات المعنية.

وبحسب التوجيهات، التي اطلعت عليها “صحيفة البلاد” ، فإن اللجنة لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وجهت بعدد من الضوابط لتحقيق هذا الهدف، منها إلزام الجهات الممثلة في الموانئ والمنافذ البرية والبحرية الرئيسية، وهي مصلحة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للموانئ بتقديم كل خدماتها على مدار 24 ساعة.

كما وجهت اللجنة التنفيذية بتخليص الحاوية للمنشآت التجارية خلال 24 ساعة من وصولها للميناء، من خلال أنظمة الفحص الإشعاعي أو غيرها من التقنيات الحديثة، وفقاً لآلية محددة. وتضمنت الآلية، إلزام الوكيل الملاحي بتقديم بيان الحمولة (المنافيست) للدائرة الجمركية قبل وصول الحاوية إلى الميناء بـثلاثة أيام على الأقل، وتقل عن ذلك في الحالات التي تكون فيها رحلة الحاوية أقل من ثلاثة أيام، علاوة على إلزام الوكيل الملاحي بإصدار إذن التسليم قبل وصول الحاوية إلى الميناء بما لا يقل عن يومين.

وذلك علاوة على قيام المستورد أو وكيله (المخلص الجمركي) بتقديم البيان الجمركي للدائرة الجمركية قبل وصول الحاوية إلى الميناء بيوم واحد على الأقل، لتمكين الجمارك من إجراء المراجعة المستندية وتحديد المخاطر، فضلا عن قيام شركة المناولة بنقل الحاويات لمحطة الفحص الإشعاعي والتفريغ عند الحاجة خلال مدة زمنية لا تزيد على 12 ساعة من وصول الحاوية إلى الميناء.