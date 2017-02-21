تقنية البنات بالباحة تفعل اليوم التقني لتهيئة المتدربات المستجدات

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نفذت كلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة اليوم برنامج “اليوم التقني للمستجدات”.

خلال الأسبوع الثاني من الفصل التدريبي لهذا العام.

ورحبت عميدة الكلية أمل سعيد الغامدي بالمتدربات :

مؤكدة استعداد الكلية وجميع إداراتها لتلبية جميع متطلباتهن .

والتعريف بجميع الأقسام والإدارات المعنية بتقديم الخدمات المختلفة للمتدربات من خلال استضافة وكيلات الكلية .

ورئيسات الأقسام، ومشرفة الوحدة الصحية بالكلية .

مشيرة إلى أنه تم استضافة إحدى خريجات قسم التصميم المتميزات بهدف عرض تجربتها الناجحة حيث أنها استغلت مهاراتها لتبدأ مشروعها الصغير من المنزل.

بهدف تعزيز قيمة العمل المهني وغرس مفاهيم العمل الريادي لدى الطالبات.

واختتمت فعاليات البرنامج بورشة عمل بعنوان “تعزيز العمل المهني” قدمتها مشرفة التوجيه والإرشاد بوزارة التعليم فايزة الزهراني.

حيث تناولت فيها أهمية العمل وتأثيره الإيجابي على شخصية الفرد من خلال إشباع احتياجاته المادية والمعنوية.

كما تم منح الحاضرات شهادات للحضور وهدايا تذكارية .

وأوضحت مديرة العلاقات العامة والإعلام تغريد الحارثي أن برنامج اليوم التقني يهدف إلى استقبال المتدربات المستجدات وتعريفهن بالبيئة التدريبية .