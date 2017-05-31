تقنية الدمام تحتفل بتخريج طلابها

الدمام- حمود الزهراني

احتفلت الكلية التقنية بالدمام بتخريج الدفعة التاسعة والعشرين من متدربيها في برنامج الدبلوم والبكالوريوس وذلك على مسرح المعهد الصناعي بالدمام وبحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم ورعاية عميد الكلية التقنية بالدمام احمد بن عبد الكريم الثنيان ومسئولي التعليم الفني والتدريب المهني بالشرقية .

وبدئ الحفل بكلمة المتدربين المتخرجين ألقاها نيابة عنهم المتدرب عبد الله بن سليمان الزهراني بعدها تفضل عميد الكلية التقنية بالدمام احمد بن عبد الكريم الثنيان بإلقاء كلمته قال فيها:” بهذه المناسبة المباركة وبقدوم الشهر الكريم نحتفي بتخريج دفعة جديدة إلى ميادين العطاء والانجاز والتفوق وهي الدفعة 29 والتي تضم 772 شابا في تخصصات عشرة إلى سوق العمل في مرحلة الدبلوم و 52 في مرحلة البكالوريوس ليصل إجمالي خريجي الكلية منذ إنشائها وحتى الآن إلى 17600 خريج” بعدها وجه عميد الكلية بعض النصائح للخريجين بتحفيزهم وتطوير مهاراتهم حتى يصبحوا أمة منتجة لأوطانهم والتحذير من الطرق المظلمة والانحلال والانحراف الفكري المتطرف الذي يفسد الوطن وضياع مستقبلهم .

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