تقنية الدمام تستعد لمسابقة المهارات بجدة

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الدمام- حمود الزهراني

تجري الاستعدادات على تهيئة جميع الإمكانيات اللازمة لتجهيز متدربي الكلية التقنية بالدمام للاشتراك في المسابقة الوطنية للمهارات في دورتها الثانية ,والتي تطلقها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دورتها الثانية بالمعهد الثانوي الصناعي بمحافظة جدة ,والتي سيرعاها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وهي مسابقة تجري في المهن الصناعية والخدمية بأعلى المقاييس العالمية من أجل تسويق التدريب التقني والمهني وتوعية أفراد المجتمع بالأثر الذي يمكن أن يحدثه التدريب التقني والمهني على المستويين العام والشخصي.

وتستهدف فئة الشباب من السعوديين والذين يتميزون بالمهارة والإتقان في مهارات مختلفة، حيث قام عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد الثنيان بالاجتماع بالفريق المشارك وقدم لهم شرح عن تفاصيل المسابقة والأهداف التي تسعى إليها في إكساب المتدربين واكتشاف الخبرات والمهارات والتشجيع على الابتكار والإبداع وبذل قصار جهدهم للوصول بها من الوطنية إلى العالمية بإذن الله.