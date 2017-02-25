تقنية بنات الأحساء تنفذ ورشة عمل

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الدمام-حمودالزهراني

انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي ترمي إلى إيجاد بيئة آمنة ومحفِّزة للعمل والتدريب ، و تحقيقاً لأهداف برنامج نبراس ويقظ ، تم بالكلية التقنية للبنات بالأحساء تنفيذ ورشة عمل بعنوان (قراراتي) برعاية مركز وارف التابع لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية وتهدف الورشة إلى توعية المتدربة بأهمية تحمل المسؤولية تجاه النفس والوطن ، وأهمية القرارات في حياة الفرد والنظم التي تساعد في اتخاذ القرارات ( كمصفوفة ديكارت وتحليل باريتو والقبعات الست للتفكير والخرائط الذهنية )،

وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 /5 /1438هـ ، و تضمنت الورشة تحديد مراحل عملية اتخاذ القرار و أنواع القرارات في حياتنا و حيثيات اتخاذ القرار و أهمية الاستشارة في اتخاذ القرار و طرح تمارين تساعد على اتخاذ القرار بطريقة منظمة وتم تطبيق أمثلة عليها و شرح معايير صنع القرار و من ثم إعداد نماذج لخطة العمل ، وقد بلغ عدد الحاضرات30 متدربة و حققت الورشة الفائدة و المتعة واتضح ذلك من تفاعل المتدربات و مشاركاتهن أثناء الورشة.