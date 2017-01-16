تقنية بنات الطائف تنظم (كيف تكون قدوة)

شارك عبر واتساب

البلادـــ عبدالهادي المالكي

تحت شعار “كيف نكون قدوة” والمعتمد من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة، أقامت الكلية التقنية للبنات بالطائف معرض ( متجري الصغير تحت إشراف منسقة التوجيه المهني سراء القحطاني، ممثلة بذلك وكالة شؤون المتدربات. والذي يهدف إلى دعم المتدربات والخريجات اللاتي لديهن أفكار ومواهب، لتنفيذ مشاريع صغيرة تؤكد بذلك أهمية العمل الحر.

تم تجهيز مكان إقامة المتجر بكل الاحتياجات، وتصميم بنرات تعريفية بالمتجر وخدمات التوجيه المهني بشكل عام، وتم الإعلان عن المتجر للخريجات والمتدربات في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم استقبال المتدربات والخريجات اللاتي ليس لديهن مشروع بعد، وإنما فقط موهبة تتمنى أن تحولها مشروعا، وتم تزويدهن بأفكار ومواقع تدعم موهبتهن وطرق للبدء بالمشروع وتحديد موعد لهن ليتم متابعة مشروعهن خطوة بخطوة، بعد ذلك تم افتتاح المتجر، ويتم أسبوعيا عرض مشروع ومتابعته والاعلان عنه قبل عرضه بأسبوع، والإعلان عن المنتجات والخدمات التي ستكون في المتجر بالأسعار تفصيليا، حتى يكون هناك زبائن للمشروع حين يكون بالمتجر، ويكونون على علم كامل بكل التفاصيل، فيسهل على صاحبة المشروع التعامل مع الزبائن.