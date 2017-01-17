تقنية بنات جازان تشارك بمعرض (إيجانس اليفنت)

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جازان – إبراهيم عريبى

شاركت الكلية التقنية للبنات بجازان بمعرض إيجانس اليفنت الأول بالمنطقة، الذي يعد من أكبر المعارض، ويضم العديد من منتجات الأناقة والجمال، وذلك تحت إشراف وتنظيم مؤسسة علياء للأسر المنتجة، وبرعاية كريمة من الشيخة نورة بنت خليفة بن عبدالعزيز آل خليفة، وقد أقيم بإحدى الصالات بجيزان، بمشاركة الكلية كراعٍ ذهبي للحفل،

كما قدمت ركنا تعريفيا عن الكلية بالقاعة، تضمن التعريف بالكلية وأقسامها وإنجازاتها، وعرض بعض مخرجات المتدربات من قسمي التجميل والتصميم وإنتاج الملابس تحت إشراف رئيسة الدراسات العامة الأستاذة عفاف خرمي، كما قدمت المتدربة روابي شريف فقرة للرسم والمكياج بحضور عميدة الكلية التقنية للبنات بجازان الأستاذة سامية موسى، وممثلي الغرفة التجارية وسيدات الأعمال وأصحاب المشاغل والمراكز التجميلية الذين بدورهم دعموا الهدف الأساسي من الفاعلية ، التي تساهم في تعزيز العمل المهني ونشر ثقافة العمل وأهمية دور المرأة في تنمية المجتمع، واستمرت الفعاليات بمسابقة إيجانس اليفنت بمشاركة كبيرة من سيدات الأعمال والمراكز التجميلية، وقد كان للمتدربات وخريجات الكلية التقنية دور ومساهمة في المسابقة؛ حيث تم عرض الأزياء على الحضور ولجنة التحكيم المشاركة، وفي نهاية الحفل تم استعراض النتائج على الحضور.

وكان لمتدربات كلية التقنية للبنات بجازان شرف الحصول على المركز الأول في المظهر العام، والذي كان من إنتاج المصممة فاطمة مروعي، والميك اب مريم غزواني،

وشرف الحصول على المركز الأول كأفضل مصصمة للمتدربة ظلال كاملي.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المتسابقات من قبل مؤسسة علياء، كما تسلمت عميدة الكلية التقنية للبنات بجازان الأستاذة سامية عبدالله موسى هدية تذكارية على ماقدمته الكلية من دعم للحفل.