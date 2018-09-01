تقنية تبوك تهيئ المستجدين

تبوك- البلاد

نظمت الكلية التقنية بتبوك برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي الجديد وذلك في مقر الكلية بتبوك.

وأوضح عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي, أن البرنامج يأتي ضمن تحضيرات واستعدادات الكلية المبكرة لبدء التدريب,

مشيراً إلى أن البرنامج هدف إلى تهيئة المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية، وتعريفهم بما تقدمه الكلية للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة متنوعة، إضافة إلى التعرف على مرافق الكلية المختلفة، لمساعدة المتدرب على اكتساب المهارات والمعارف والتفوق والتخرج من الكلية بالوقت المحدد .

واطلع المتدربون خلال البرنامج على أنظمة المؤسسة والجداول التدريبية واللوائح الإرشادية ووسائل التواصل مع أعضاء هيئة التدريب التي من شأنها إرشادهم سعياً لأن يكون المتدرب على إطلاع تام بحقوقه وواجباته خلال فترة تدريبه بالكلية.