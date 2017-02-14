تقنية جدة تدرب ضباط وأفراد أمن المنشآت

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جدة -عبدالهادي المالكي

بحضور قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة العميد عبد الله بن محمد العوفي دشنت الكلية التقنية بمحافظة جدة برامج الدورات التدريبية التخصصية المسائية في مجال تطبيقات الحاسب الآلي والاتصالات الإدارية والإدارة المكتبية الحديثة لـ 75 من الضباط وصف الضابط والأفراد من منسوبي قوات أمن المنشآت والذي سيستمر لمدة ثلاثة اشهر .

وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي أن البرنامج يأتي في اطار حرص الكلية على تقديم كافة إمكاناتها التقنية والبشرية تجاه كافة قطاعات الاعمال ضمن برامج تدريبية احترافية

مشيرا الى ان عقد هذه الدورات جاء بالتنسيق مع قوات أمن المنشآت لإعداد برامج متخصصة حيث سيستفيد منها 75 ضابطا وصف ضابط وفردا يحصل بعدها الخريج على شهادات معتمدة مما سيسهم في صقل مهاراتهم وتطوير كفاءتهم الإدارية والمعرفية.