تقنية جدة توظف خريجيها وتفتتح تخصصاتها

شارك عبر واتساب

جدة – عبد الهادي المالكي

قال عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي بأن الكلية قد وظفت ما نسبته 99.22% من إجمالي عدد الخريجين البالغ عددهم 368 خريجا لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس خلال الفصل التدريبي الأول لهذا العام في تخصصات مختلفة وذلك في القطاع العام والخاص .

وأضاف بأن هذه النسبة يتم استخراجها من مؤشرات الأداء في منصة ذكاء الاعمال والتي ترتبط بقاعدة معلومات وبيات تُحدث بصفة مستمرة وفق معايير دقيقة توضح مسار المتدرب وحالته بعد التخرج حتى توظيفه او انتقاله من جهة الى أخرى اثناء ذلك ،

مشيرا الى ان الكلية قد اتخذت عدد من الإجراءات التي ساهمت في توظيف الخريجين ومنها إقامة برامج توظيف مباشرة وعقد شراكات توظيف وزيارات ميدانية مباشرة مختلفة الى قطاعات الاعمال وكذلك دعوة رجال الاعمال والشركات للاطلاع عن كثب على مخرجات الكلية والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة .

وحول الاقبال على الكلية أكد السريعي بأن الاقبال متزايد في ظل قيام الكلية بالتوسع في القبول وكذلك نتيجة للطلب المتزايد على مخرجات الكلية من مختلف التخصصات التقنية والإدارية حيث تناقص معدل التسرب وصولا الى نسبة 4.3% من اجمالي عدد المتقدمين في الفصل الأول .

وبيّن السريعي عن عزم الكلية فتح تخصصات جديدة وذلك بعد استكمال الدراسات الميدانية والإجراءات المتبعة وفق احتياجات سوق العمل ومنها تخصص تقنية صيانة السكك الحديدية لتأهيل الكفاءات الوطنية ، أما التخصص الآخر المزمع فهو تخصص تقنية السلامة والصحة المهنية حيث تمثل السلامة والصحة المهنية المطلب الأول في المنشآت وقطاعات الأعمال المختلفة حيث يتنافس القطاع الصناعي بمختلف اتجاهاته في توفير بيئة آمنة وصحية للعاملين فيه .