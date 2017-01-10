تقنية كهربة الدماغ تطور القدرات الذهنية

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واشنطن ــ وكالات

بدأ طلبة جامعة أريزونا الامريكية بتطبيق آلية كهربة الدماغ على أنفسهم، لتطوير قدراتهم الذهنية وجوانب حياتهم المختلفة.

وتعمل التكنولوجيا تلك على إرسال تيار كهربائي عبر الدماغ؛ ما يساعد في تحسين قدرتك على القيام بالعديد من المهام مثل: الحركة والذاكرة والتعلم.ويطلق على هذه التقنية العصبية المحفزة للدماغ، عن طريق توجيه التيار الكهربائي تجاهه بشكل مباشر “tDCS”.

وبشكل مبسط، تتضمن طريقة عملها جهازا يستخدم بطارية بقوة أعلى قليلاً من 9 فولت، وبعض الأقطاب لإرسال تيار كهربائي منخفض الكثافة لمنطقة محددة من الدماغ، وعادةً ما يتم ذلك باستخدام سماعات رأس.

ونشرت أكثر من 1000 دراسة في مجلات علمية استعرضها العلماء على مدى العقد الماضي، تشير إلى فوائد التقنية في تنظيم المزاج، وتحسين المهارات اللغوية، إلا أن آثارها سواء أكانت جيدة أم سيئة ليست واضحة بعد.

وبحسب مارك جورج محرر ورئيس مجلة “برين ستميوليشن”، وهي مجلة رائدة في مجال التعديل والعمليات العصبية، فإنه على الرغم من أن الباحثين يرون احتمالات وأبعادا جيدة مستقبلاً لتقنية تحفيز الدماغ، عن طريق توجيه التيار الكهربائي تجاهه بشكل مباشر “tDCS” في علاج الأمراض وتحسين الأداء، إلا أنها لا تزال تكنولوجيا تخضع للاستكشاف. كما حذّر خبراء بارزون من استخدام مثل هذه الأجهزة في المنزل.