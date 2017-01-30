تقنية نجران تكرم الفائزين بجائزة التدريب

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نجران- البلاد

كرمت الكلية التقنية بمنطقة نجران ،الفائزين بجائزة المدرب والمتدرب المثالي، في دورتها الثانية، التي نظمها قسم التقنية الكهربائية، بحضور عميد الكلية محمد الصقري، وذلك بمقر الكلية في أبا رشاش.

و تهدف الجائزة الى نشر الوعي بالتميز والمثالية والقدوة بين أعضاء هيئة التدريب والمتدربين، وتحفيزهم للإبداع والتميز والتطوير الذاتي المستمر، والعمل على رفع وتحسين مستوى الأداء لديهم بما ينعكس على مستوى أداء القسم بشكل خاص والكلية والمؤسسة بشكل عام إدارياً وفنياً، إضافة إلى شحذ الهمم والطاقات الكامنة لدى أعضاء هيئة التدريب المميزين، والاستفادة منهم في تطوير العمل بالكلية.

وأشار الصقري، إلى أن الفوز بهذه الجوائز والمتمثلة بجائزة المدرب المثالي لأعضاء هيئة التدريب لا يعني نهاية جهدهم، إنما هو بداية حقيقية لمسؤوليتهم المهنية تجاه المتدربين، والعمل على تحقيق خدمات تدريبية أفضل للمتدربين من خلال الأداء المتميز والمتقن والأفكار الإبداعية للمدربين وخلق التنافس الشريف بينهم للوصول للريادة العالمية في تقديم التدريب التقني والمهني، مشيدًا بجهود ومشاركات وإسهامات قسم التقنية الكهربائية على مستوى الكلية والذي يعد أحد أبرز الأقسام التدريبية المميزة.

يذكر أن الفائز بجائزة المدرب المثالي عضو هيئة التدريب الدكتور مكرم الطاهر المرابط، فيما حصل المتدرب أحمد آل قدره على المركز الأول في جائزة المتدرب المثالي.