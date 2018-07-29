تقنية var نظريا وعمليا في معسكر حكام دوري النجوم السعودي

جدة- البلاد

أثنى رئيس خدمات كرة القدم في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) مسؤول التراخيص لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) ديريك شالمر على مستويات حكام الدوري السعودي للمحترفين في التعلم والتطبيق لتقنية الفيديو خلال المعسكر المُقام في مدينة غرناطة الإسبانية، مشيرًا إلى وصول الحكام السعوديين إلى المستوى المطلوب من النجاح في تطبيق التقنية خلال فترة المعسكر الحالية.

وأضاف: “أبرز ما ساعد الحكام في تطوير مستوياتهم وأداءهم هو مراجعة الحالات التحكيمية ومناقشتها نظريًا، وتطبيقها بالشكل المناسب في أرضية الملعب، ومع مزيد من التدريب مع الموهبة التي يمتلكونها أثق بنجاحهم في المستقبل”.

وقدم السيد ديريك شالمر محاضرة نظرية للحكام في مقر إقامتهم بالمعسكر الإعدادي الحالي حول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، كما أشرف على تطبيق العملي للتقنية في الملعب، بحضور رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبيرغ.

ويواصل الحكام تدريباتهم ضمن معسكرهم الحالي المقام في غرناطة، والذي يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، بإشراف لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتركزت التدريبات على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) النظرية والعملية، إضافةً إلى الاختبارات اللياقية، والاختبارات في القانون.