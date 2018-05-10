تقنيون للمسافرين: استخدموا المتصفح الخفي في طلبات الحجز

جدة –وليد الفهمي

حذر تقنيون الراغبين في السفر داخل وخارج المملكة الى المحافظة على سجلات البحث الخاصة بهم؛ كي لا يتم رفع أسعار تذاكر السفر، كونهم مجبرين على الشراء على الإنترنت. ونصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في تويترر المسافرين بشراء التذاكر قبل الرحلة بـ 45 إلى 90 يوما، والبحث عن رحلات للسفر وسط الأسبوع والابتعاد عن إجازة نهاية الأسبوع والاستفادة من خدمة Google Flight لإظهار جدول الأسعار بالأيام والأهم من ذلك استخدام وضع التخفي في المتصفح أثناء الحجز كي لا يرتفع السعر .

وبين الحمادي أن سبب نصحه المسافرين لاستخدام المتصفح الخفي، هو أن مواقع الحجوزات تقوم بقراءة بيانات المواقع التي قمت بزيارتها سابقاً، وإذا وجدت أنك مهتم جداً بأحد الرحلات سترفع سعرها لأنك محتاج لها لكن في وضع التصفح الخفي لن تستطيع هذه المواقع قراءة أي بيانات من جهازك، وسيكون السعر هو الحقيقي. إلى ذلك خلصت دراسة أجراها موقع “CheapAir.com” المتخصص في الحجوزات والسفر، إلى أن أفضل توقيت لحجز تذاكر الطيران يجب ألا يقل عن ثلاثة أسابيع من موعد السفر حيث خلصت الدراسة الى أن يوم الأربعاء يعد أفضل الأيام للقيام بالحجز، وتكون فيه التذاكر في أدنى مستوياتها، في المقابل لا ينصح بالحجز خلال أيام الأحد.