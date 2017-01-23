تقييم المنشآت المشاركة في جائزة رواد السلامة

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الرياض- البلاد

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المنشآت المشاركة في جائزة رواد السلامة والصحة المهنية، يتم تقييمها بناءً على خمسة محاور رئيسة هي : إحصاءات السلامة والصحة المهنية، والتزام القيادة بالسلامة والصحة المهنية، ومدى قوة وجودة نظام السلامة والصحة المهنية في المنشأة، والتقارير وقنوات التواصل، والتوجيه والإرشاد .

وأفاد وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، أن جائزة رواد السلامة والصحة المهنية تستهدف ثلاثة قطاعات هي: التشييد والبناء، والصناعة، والتجارة، منوهاً أن بيانات وتقارير آخر 3 سنوات تشير إلى أن هذه القطاعات تشكل أكبر نسبة إصابات وحوادث عمل؛ لذا جرى تركيز الجائزة على هذه القطاعات لرفع مستوى التوعية لدى أصحاب العمل والعاملين بأهمية حماية سلامة وصحة العاملين .

وأشار إلى أن الوزارة حددت ثلاثة اشتراطات للمشاركة في الجائزة، تمثّلت في أن تكون المنشأة تعمل في سوق العمل السعودي لآخر عامين متتاليين 2015 و 2016م ، وألا يقل عدد العاملين في المنشأة عن 500 عامل خلال العام 2016م، وأن لا يوجد على المنشأة أي دعوى قضائية أو تحقيق حالياً، مؤكداً أن اختيار أفضل المنشآت يتم بحسب سجلها في السلامة والصحة المهنية، ثم تقييم أداء المنشآت المرشحة بناء على معايير وممارسات عالمية .