تقييم الوحدة بـ 700 مليون ريال

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مكة المكرمة-عبدالله محمد

حدد العقاريون بمكة المكرمة الثمن المقدر لنادي الوحدة، الكائن بحي التنعيم على خط مكة المدينة السريع بمبلغ وقدره 700 مليون ريال تقريبا، حسب الأصول.

جاء ذلك بعدما أعلنت هيئة الرياضة تخصيص الأندية الرياضية بعد ستة شهور، ومن المتوقع أن تكون هناك تكتلات من عدد من رجالات مكة للاستحواذ على النادي، في حين يرشح أغلب محبي الوحدة رجل الأعمال – الداعم الحقيقي لنادي الوحدة حاليا- مروان شعبان لشراء النادي؛ كونه أحد أعضاء شرف النادي، وأبرز الداعمين، ومعروف بعشقة للكيان الوحداوي.

الجدير بالذكر أن رجل الأعمال مروان شعبان أحد المرشحين لرئاسة أعضاء شرف النادي، ومن تكفل بجميع الصفقات الوحداوية للسنتين الماضيتين، ويرشحه الوحداويون للشراء والاستثمار بالنادي المكاوي حال بدء التخصيص الفعلي لجميع أندية الممتاز.