تكافل تدرب 100 يتيم ويتيمة على بناء الذات

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المدينة المنورة -جازي الشريف

اختتمت جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة برنامج “بناء الذات” المُصمم لتدريب الأيتام وتطوير وتنمية شخصياتهم من جميع جوانبها،

وذلك ضمن برامج “أهالينا” الذي يقدمة البنك الأهلي ضمن مسؤولياته الاجتماعية بالتعاون مع شركة السمو لتدريب وتطوير الشباب، إذ يقوم البرنامج ببناء شخصيات الطلبة والطالبات باتباع منهج متدرّج متصاعد بإنجازات واقعية ومدروسة تحقق الحاجات الإنسانية بمستوياتها للوصول إلى النجاح في حياة الأيتام الشخصية والعملية لصناعة قادة المستقبل .

وأوضح مدير الرعاية التربوية والتعليمية في تكافل عماد المغامسي أن البرنامج الذي يستفيد منه 55 طالبة و45 طالباً من المنتسبين للجمعية يهدف إلى الارتقاء بشخصية الطالب وذاته من عدة جوانب : الوجدان ، العقل ، الجسم ، العلاقات ، المهنة ويقام على شكل ورش عمل متتالية تسعى لغرس هذه المهارات والقيم للطلاب والطالبات كما يقدم برامج تعليمية وصحية وترفيهية وإعاشة متخصصة وفق آلية ومنهج محددين تسعى لتأهيل كل مستفيد بما يتناسب مع المرحلة العمرية والدراسية لهم.

وأضاف المغامسي:” تم خلال برنامج بناء الذات الذي استمر لمدة يومين واستفاد منه 100 من أبنائنا وبناتنا تسليمهم بطاقة التأمين الطبي الخاص بهم والمقدمة ضمن البرنامج كما تسلم الطلاب والطالبات قسائم شرائية مكتبية وذلك في إطار إتفاقية الرعاية الموقعة مع البنك الأهلي التجاري ممثلاً في برنامج أهالينا حيث يستفيد 100 من أبنائنا وبناتنا من برامج رعاية تربوية وتعليمية وصحية وترفيهية لمدة 5 سنوات بمبلغ يصل إلى 13 مليون ريال”.