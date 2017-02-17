(تكافل) تودع 120 مليون ريال إعانات الفصل الدراسي الثاني

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الرياض- البلاد

أودعت مؤسسة تكافل 120 مليون ريال كإعانات لأكثر من 230 ألف طالبة وطالبة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ،يدرسون في 18 ألف مدرسة حكومية وذلك في حسابات المدارس التي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين خلال الأسبوع الحالي.

ويمثل هذا الدعم الدفعة الثانية من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة بدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله-.

ويأتي دعم تكافل للطلاب والطالبات المستحقين إسهاماً في تحقيق استراتيجية المؤسسة في دعم التنمية التعليمية والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030 نحو تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج.

وتشمل هذه الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة الذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارات التعليم والداخلية والتجارة والاستثمار والخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العدل.