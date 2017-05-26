تكثيف خدمات سقيا زمزم بالمسجد النبوي

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المدينة المنورة – البلاد

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا خدمات السقيا للزوار والمصلين وإضافة حافظات مياه زمزم وحقائب متنقلة في أروقة المسجد النبوي, استعدادا لاستقبال زوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة السقيا في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي يوسف بن قالط العوفي, أن إدارة السقيا تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد ووحدات برادات ماء الشرب الموزعة في الساحات.

وبين أن إدارة سقيا زمزم تضم 60 موظفاً رسمياً وموسمياً وأكثر من 200 عامل موزعين بالمسجد النبوي وساحاته لتهيئة وتجهيز السقاية للزوار والمصلين ومتابعة سير الأعمال على الوجه الأكمل والإشراف على تهيئة وتجهيز ماء زمزم داخل المسجد النبوي وعمل جولات ميدانية على مواقع ومجمعات الشرب للتأكد من جاهزيتها باستمرار مع المحافظة على نظافة تلك الحافظات, إضافة إلى الإشراف على العمالة التي تتولى تعبئة الحافظات وتوزيع أكثر من 360 ألف كأس جديد يومي وسحب المستعمل منها أولاً بأول.